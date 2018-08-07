به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ولی پور و شهنام نظرپور دو شیرجه رو نام آشنای ایران موفق شدند پس از ۵۶ سال طلسم بی مدالی در رقابت های قهرمانی آسیا را بشکنند و مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۶ ژاپن را کسب کنند. حال پس از کسب این مدال با ارزش مجتبی ولی پور به دنبال طرح استخدامی خود است.

ملی پوش شیرجه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح استخدام قهرمانان ورزشی گفت: یکی از دغدغه ها و مشکلات من شغل است، حدود یک سال و نیم است که به دنبال طرح استخدام قهرمانان ورزشی در تلاش هستم اما هنوز به نتیجه خاصی نرسیده‌ام. ما پس از چندین سال موفق شدیم یک مدال در مسابقات قهرمانی آسیا کسب کنیم و خواهش من این است که به این موضوع رسیدگی شود. پس از یک سال و نیم دوندگی هنوز به جایی نرسیده‌ام در حالی که یک سری به راحتی مشغول به کار می‌شوند.

او در ادامه درباره روند آماده سازی خود برای حضور در بازی‌های آسیایی جاکارتا گفت: ۵ مرحله اردوی آماده سازی را پشت سر گذاشته ایم و دو اردوی برون مرزی نیز در باکو و ایتالیا برپا کردیم. در مسابقات ملی ایتالیا شرکت کردیم که توانستیم رکوردهای مدنظر را بزنیم و سطح آمادگی خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی محک بزنیم.

ولی پور در ادامه گفت: پس از بازگشت از تورنمنت ایتالیا مجدداً تمرینات خود را آغاز کرده‌ایم، همانطور که می‌دانید پس از مسابقه بدن دچار افت کوتاهی می شود که در حال حاضر با انجام تمرینات خوب در حال آماده سازی هستیم.

وی درباره شانس کسب مدال شیرجه در بازی‌های آسیایی جاکارتا گفت: شرایط شیرجه کاملا متفاوت است و بستگی به روز مسابقه دارد ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا بهترین رکورد خود را بزنیم و جایگاه خوبی را کسب کنیم. در آسیا اکثر کشورها المپیکی هستند، کشورهای مانند ژاپن، چین و مالزی از برترین های این رشته هستند و ما تمام تلاش خود را برای زدن رکورد های مد نظر خواهیم کرد.

ولی پور درباره امکانات و شرایط آماده سازی نیز گفت: از نظر برگزاری اردو همه چیز خوب بود، ۲ مرحله اردو را در باکو و ایتالیا برگزار کردیم و حقوق های ما به موقع پرداخت شد. اردوها منظم و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده برگزار شد.