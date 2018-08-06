به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای گروه، علیرضا کامیارنیا نمایش «در اعماق» به نویسندگی ماکسیم گورگی را از ۲۱ مرداد در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌برد.

«در اعماق»، لایه‌های زیرین جامعه شوروی قرن بیستم را نشان می‌دهد. این نمایش روایتگر زندگی انسان‌های بی‌خانمان و افرادی است که تحت بی‌عدالتی‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند و امیدی در خود برای ادامه زندگی ندارند اما این شرایط بد زندگی از هم‌گسیختگی اجتماعی به بار می‌آورد بنابراین در این شرایط است که انسانیت و عشق به زندگی لگدمال می‌شود.

حامد بدیهی، شهاب بهرامی، مهزاد توکلی، نسیم جعفری، علی حیدری، محمدرضا ذاکرزاده، ندا ریاحی و شهراد قدیری در نمایش «در اعماق» ایفای نقش خواهد کرد.

دیگر عوامل نمایش عبارتند از: علی آسیابانی دستیار کارگردان، فاطمه کایدی منشی صحنه، فرامرز فنونی آهنگساز، ثمین سالک طراح گریم، مجتبی خدارحمی طراح صحنه، شیما کریمی طراح لباس، امیرحسین جمالی عکاس، بهزاد افتخاری طراح پوستر، میلاد دبیری امور ‌حقوقی و الهه حاجی‌زاده مشاور رسانه‌ای.