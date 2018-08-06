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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۱۲

مدیرکل محیط زیست استان تهران خبر داد؛

آلودگی برخی چاه های کشاورزی اطراف پالایشگاه شهید تندگویان به نفت

آلودگی برخی چاه های کشاورزی اطراف پالایشگاه شهید تندگویان به نفت

ری- مدیرکل محیط زیست استان تهران از آلودگی برخی چاه های کشاورزی اطراف پالایشگاه شهید تندگویان به نفت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث کلانتری در بازدید سرزده از محل نشت نفت به چاه‌های آب کشاورزی جنوب تهران اظهار داشت: بی‌توجهی پالایشگاه و سایر واحدهای نفتی منطقه سبب نفوذ نفت به آب‌های زیرزمینی شده و هم اکنون  برخی از چاه‌های کشاورزی اطراف پالایشگاه آلوده به مواد نفتی است.

وی با اشاره به عدم  توجه پالایشگاه نفت تهران به ضوابط و مقررات محیط زیستی و آلودگی آب‌های زیرزمینی منطقه افزود: در این رابطه اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری بلافاصله در دستگاه قضایی طرح دعوی کرده و مسئولان نفتی باید پاسخگوی اعمال خود در زمینه این آلودگی محیط زیستی باشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تصریح کرد: قطعاً این پالایشگاه در فهرست صنایع آلاینده محیط زیست قرار می‌گیرد و مدیران آن نیز به خاطر تهدید علیه بهداشت عمومی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

کلانتری با ابراز تأسف از عدم برخورد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در زمینه تولید و نظارت بر محصولات کشاورزی و آب ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست موضوع را تا رفع آلودگی و پاکسازی منطقه از مواد نفتی از طریق دستگاه قضایی پیگیری می‌کند.

وی در پایان اضافه کرد: سلامت شهروندان این منطقه و مردمی که در مجاورت آن زندگی می‌کنند و یا از محصولات کشاورزی تولیدی در این منطقه استفاده می‌کنند شوخی‌بردار نیست و در این زمینه هیچ‌گونه تعارفی با مسئولان ذی‌ربط نداریم.

کد مطلب 4367192

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