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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۰

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان:

مرمت محور بازار میدان قلعه شهر کرمان آغاز شد

مرمت محور بازار میدان قلعه شهر کرمان آغاز شد

کرمان - مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان از آغاز مرمت محور بازار میدان قلعه شهر کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، غلامرضا فرخی با بیان اینکه در حال حاضر مرمت و بازسازی دیگر قسمت های بازار تاریخی شهر کرمان آغاز شده است، اظهار کرد: در این طرح، مرمت محور و پشت بام های بازار میدان قلعه و نیز کاروانسرای گنجعلیخان تعریف شده است.

وی در توضیح پروژه مرمتی کاروانسرای گنجعلیخان کرمان، اظهار کرد: مرمت تزئینات معماری مربوط به ضلع جنوبی و شرقی کاروانسرا و همچنین سقف های آسیب دیده در این پروژه قرار دارند.

فرخی با اشاره به آغاز مرمت و بازسازی بافت تاریخی شهرکرمان نیز گفت: هم اکنون مرمت معبر مجاور بازار قلعه محمود شامل جداره سازی و نماها و همچنین مرمت بافت آتشکده نیز در حال انجام است.

وی تصریح کرد: در ادامه طرح مرمتی بافت تاریخی کرمان، مرمت میدان ارگ شامل کف سازی معابر، جداره سازی و همچنین ترمیم نماها در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 4367194

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