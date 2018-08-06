به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امید ظهر دوشنبه در نشست روسا و اساتید دانشگاه علمی – کاربردی زنجان، از تحصیل ۶۰۰ هزار دانشجو در دانشگاههای علمی - کاربردی کشور خبر دادو گفت: از سال آینده ۱۵ درصد از درسهای هر رشته متمرکز خواهد بود.
وی بابیان اینکه این دانشگاه دانشجویان بسیار نخبه و متخصص دارد، اظهار کرد: این دانشگاه توانسته جایگاه خوبی در کشور به خود اختصاص دهد.
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور بر تقویت کیفیت آموزش در دانشگاه علمی کاربردی کشور تأکید کرد و گفت: کیفی سازی و کیفیت گرایی از مهمترین رویکردهای دانشگاه است و از سال آینده رشتههای مقطع کارشناسی ارشد هم به دانشگاه علمی کاربردی افزوده میشود.
امید تأکید کرد: نیمی از فارغالتحصیلان این دانشگاه شاغل هستند و این نشان میدهد رشتهها کاربردی بودهاند و از سال آینده کد رشتههایی که متقاضی ندارند بازنگری و حذف میشوند.
وی افزود: رویکرد دانشگاه طی سالهای اخیر پرداختن به بحث فناوری در کنار آموزشهای مهارتی علمی کاربردی و تقویت آموزشهای مهارتی از برنامههای اصلی دانشگاه جامع علمی کاربردی میباشد.
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور ابراز کرد: بزرگترین مشکل امروز کشور اشتغال است که برای دولت بسیار پرهزینه است و در این میان دانشگاه جامع علمی کاربردی و آموزشهای مهارتی میتوانند کمک حال باشند.
نظر شما