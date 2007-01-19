فینالیست های روز دوم مشخص شدند/ فینال های صدرصد ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت های وزن 60 کیلوگرم محمد اصلانی و سعید احمدی توانستند با غلبه بر رقبای خود به دیدار نهایی راه یابند.

در وزن 74 کیلوگرم هادی حبیبی و ایمان محمدیان به دیدار نهایی رسیدند. مهدی منصوری و حامد تاتاری نیز برگزارکنندگان دیدارهای نهایی وزن 84 کیلوگرم هستند و در 120 کیلوگرم علیرضا رضایی و حمید سیفی در فینال رو در روی هم قرارخواهند گرفت.

در روز دوم رقابتهای جام تختی هیچ کشتی گیر خارجی به دیدار نهایی نرسید.

در روز اول مسابقات و در وزن های 55 و 96 کیلوگرم تیم کشتی آمریکا دو نماینده در دیدارهای نهایی داشت. هنری سودجودو و در وزن 55 کیلوگرم آمریکایی ها را صاحب مدال نقره کرد و محمدلاوال هم به عنوان قهرمان وزن 96 کیلوگرم رسید.