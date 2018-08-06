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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۱۴

مهر خبر می‌دهد؛

صادرات آهن اسفنجی منوط به اخذ مجوز از وزارت صنعت شد

صادرات آهن اسفنجی منوط به اخذ مجوز از وزارت صنعت شد

صادرات آهن اسفنجی تحت تعرفه های ۷۲۰۳۱۰۰۰ و ۷۲۰۳۹۰۰ ممنوع شد؛ صادرات توسط تولید کنندگان پس از مجوز (سیستمی) از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر است. 

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی ممنوعیت صادرات آهن اسفنجی تحت تعرفه های ۷۲۰۳۱۰۰۰ و ۷۲۰۳۹۰۰ را ابلاغ و اعلام کرد صادرات توسط تولید کنندگان پس از مجوز (سیستمی) از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر است. 

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه های شماره ۱۰۱/۹۷/۳۷۷۶۱۸ مورخ ۰۵.۰۴.۹۷ و ۱۱۶/۹۷/۴۲۸۲۰۳ مورخ ۱۶.۰۴.۹۷ موضوع شرایط صادرات فولاد و سایر فلزات، به پیوست نامه شماره ۶۰/۱۲۴۵۶۲ مورخ ۱۳.۰۵.۹۷ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام می دارد: از تاریخ ۱۳.۰۵.۹۷ صادرات آهن اسفنجی تحت کدهای طبقه بندی  ۷۲۰۳۱۰۰۰ و ۷۲۰۳۹۰۰ ممنوع می باشد.

شایان ذکر است مطابق مفاد نامه مذکور، صادرات اقلام موصوف توسط تولیدکنندگان آنها پس از اخذ مجوز (سیستمی) از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر می باشد.

لذا شایسته است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه واحدها و گمرکات تابعه، برحسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.

کد مطلب 4367202

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