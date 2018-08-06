لزوم برخورد شدید بامفسدان اقتصادی/شفافیت در حوزه اقتصاد ایجاد شود

نظر افضلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مبارزه با مفسدان اقتصادی یک امر واجب و ضروری بوده که باید در همه جوامع و در هر شرایطی اجرا شود.

وی با تأکید بر لزوم برخورد شدید قانونی با مفسدان اقتصادی در شرایط ویژه امروز کشور، بیان کرد: چرا باید اجازه دهیم مفسدان اقتصادی تا این اندازه رشد کنند که امروز اینگونه مشکلات اقتصادی برای کشور به وجود آید؟

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مبارزه با فساد در هر آیین و ایدئولوژی امری پسندیده بوده و در مذهب تشیع که محور عدالت و مبارزه با فساد است این موضوع باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

عدم شفافیت اقتصادی نظام را تهدید می کند

افضلی با بیان اینکه باید زندگی همه افراد مشخص و شفاف باشد، بیان داشت: لازم است که با مفسدان اقتصادی و هر کس در این زمینه نقشی داشته مبارزه کرده و برخورد جدی داشت تا از تکرار این مسائل در کشور جلوگیری شود.

وی همچنین از عملکرد ضعیف دولت در مبارزه با مفسدان اقتصادی انتقاد کرد و گفت: دولت و هیچ سیستم نظارتی دیگری نتوانسته شفافیت لازم را در امور اقتصادی ایجاد کند و در این زمینه موفق عمل نکرده ایم.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید مبارزه با فساد در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، فکری و اجتماعی با جدیت دنبال شود، عنوان داشت: در حال حاضر یکی از بخش هایی که نظام را تهدید می کند همین عدم شفافیت ها است که باید با آن مبارزه کرد.

افضلی همچنین به نقش مفسدان اقتصادی در ایجاد مشکلات اقتصادی اشاره کرد و افزود: در این شرایط حساس اقتصادی کشور همه باید کمک کنند تا این شرایط پشت سرگذاشته شود اما برخی از این شرایط سوء استفاده کرده و خودشان عامل فساد می شوند.

وی ادامه داد: وقتی دشمن با اعمال تحریم ها به دنبال ضربه زدن به کشور است عده ای در داخل تلاطم اقتصادی در کشور به وجود می آوردند و به تحریم ها دامن می زنند.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: فرصت طلب ها در هر جامعه ای وجود دارند باید جلوی آن ها گرفته شود تا جامعه به آرامش برسد.