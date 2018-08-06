بانک ها در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی سرعت بیشتر داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری که در سالن شهید انصاری استاندری گیلان برگزار شد با اشاره به اینکه میزان پرونده های معرفی شده به بانک ها در استان گیلان به میانگین کشور نزدیک است، اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته به هدفگذاری ارائه و تدوین طرح ها به صورت دو برابر رسیده ایم.

وی با تأکید برضرورت سرعت بخشیدن به پرداخت تسهیلات، از بانک ها در استان خواست به این وضعیت سرعت بیشتری دهند، افزود: در زمینه پرداخت تسهیلات از سوی بانک های عامل در در سطح شهرستان ها شرایط مطلوبی نداریم که مدیریت بانک ها استانی باید در این حوزه توجه ویژه ای انجام دهند.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه بانک ها باید تیم های ارزیاب خود را تقویت کنند، گفت: البته در این میان برای پرداخت تسهیلات به طرح ها کیفیت را فدای کمیت و تعداد تسهیلات پرداختی نمی کنیم.

وی هدف اصلی از پرداخت تسهیلات فراگیر، روستایی و عشایری را اشتغالزایی دانست و خاطرنشان کرد: طرح های ارائه شده باید منجر به اشتغالزایی شود تا متقاضی بتواند با ایجاد درآمدزایی برای خود اقساط تسهیلات را پرداخت کند.

سالاری در ادامه با بیان اینکه استان گیلان نسبت به سایر استان ها دارای برخی محدودیت و ظرفیت ها است، تصریح کرد: یکی از محدودیت های استان این است که در هر جایی نمی توانیم واحدهای کوچک و بزرگ راه اندازی کنیم و این واحدها صرفا در شهرک های صنعتی قابلیت اجرا دارند که پرداخت تسهیلات روستایی و فراگیر به این شهرک ها غیرممکن است.

وی با اشاره به ظرفیت اشتغالزایی در واحدهای کوچک نسبت به واحدهای بزرگ در استان گیلان، افزود: در اجرای این طرح و پرداخت تسهیلات در حوزه اشتغالزایی یکی از اولویت های عدم آسیب به منابع طبیعی و محیط زیست گیلان است.

استاندار گیلان با تأکید براینکه اشتغالزایی و اجرای طرح های بزرگ با اشتغالزایی محدود جزء اولویت های استان گیلان محسوب نمی شود، گفت: ضریت ایجاد اشتغال توسط واحدهای خرد و کوچک بیش از واحدهای بزرگ بوده بنابراین پرداخت تسهیلات به این واحدها جزء اولویت ها است.

وی به عملکرد مطلوب استان گیلان در زمینه پرداخت تسهیلات در حوزه خدمات و گردشگری با توجه به پتانسیل و ظرفیت های استان، خاطرنشان کرد: در پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی انحراف از هدفگذاری تعیین شده زیاد است که تلاش کردیم در معرفی طرح‌ها برای افراد صرفاً بدهی ایجاد نشود.

سالاری با اشاره به اینکه خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته عملکرد استان در جذب تسهیلات رو به بهبود است، تصریح کرد: البته این روند تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داشته و بانک ها باید در پرداخت تسهیلات سرعت عمل بیشتر داشته باشند.