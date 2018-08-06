اردبیل خنک ترین مرکز استان کشور/ گردشگران غافلگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که نیمه مردادماه به عنوان گرمترین ماه سال فرا رسیده دمای هوای شهر اردبیل طی بامداد امروز دوشنبه به صورت محسوسی افت داشت و به پایین ترین حد خود از ابتدای تابستان رسید.

افت دمای هوا در اردبیل در حالی رخ می دهد که در اکثر شهرها و مراکز استان ها گرمای کلافه کننده ای حاکم بوده و در بسیاری از شهرهای کشور دما به بیش از ۴۰ درجه بالای صفر رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به خنکی قابل توجه و محسوس در اردبیل یادآور شد: بدین لحاظ اردبیل بامداد امروز در بین مراکز استان های کشور خنک ترین مرکز استان بود.

تداوم خنکی هوا طی ۲۴ ساعت آینده

علی دولتی مهر ادامه داد: البته ثبت دمای ۱۶ درجه سانتیگراد در اردبیل کمترین دمای هوا در استان نبود و شهر نمین نیز با دمای ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر خنک ترین شهر کشور بود .

وی با اشاره به استمرار خنکی هوا در اردبیل تا ۲۴ ساعت آینده تاکید کرد که از روز سه شنبه دمای هوای استان در مقایسه با روزهای اخیر با افزایش همراه خواهد شد و این افزایش طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه محسوس خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان با بیان اینکه در این مدت در مناطق منتهی به استان گیلان پدیده مه را خواهیم داشت، بیان داشت: دمای هوا از شب جمعه دوباره خنک شده و این شرایط تا اوایل هفته استمرار خواهد داشت.

وی در عین حال از احتمال بارش طی این مدت در برخی از مناطق استان خبر داد و یادآور شد: بارش های احتمالی به صورت پراکنده و رگباری خواهد بود.

دولتی مهر با بیان اینکه تا روز سه شنبه آسمان استان صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد خواهد بود، یادآور شد: طی این مدت در برخی مناطق به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان، رگبار باران گاهی توام با رعد و برق احتمال می رود.

افت دما عامل افزایش ماندگاری گردشگران

افت دمای هوا در اردبیل و کاهش آن تا ۱۶ و ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر علاوه بر ابراز خوشحالی از سوی شهروندان این استان، موجب غافلگیری و در عین حال نشاط و شادی گردشگران وارد شده به اردبیل شده است.

بسیاری از این گردشگران در گفتگو با خبرنگار مهر از خنکی و پاکی هوای اردبیل احساس رضایت کرده و همین امر را عاملی برای افزایش ماندگاری خود در استان اردبیل عنوان می کنند.

برخی از گردشگرانی که از جنوب کشور به اردبیل سفر کرده اند به دلیل تفاوت شدید دمای هوا در جنوب و اردبیل بویژه طی دیشب، احساس سرما کرده و به پوشیدن کت و کاپشن روی آورده بودند.

این گردشگران هوای اردبیل را بی نظیر عنوان و تاکید کردند که این موهبت الهی را باید قدر دانست.