به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر خادمی با اشاره به اینکه تسهیلات اشتغالزایی این نهاد هم به مددجویان و هم به افراد نیازمندی که تحت حمایت کمیته امداد نیستند، تعلق میگیرد تأکید کرد: البته استحقاق مددجویان و متقاضیان دریافت تسهیلات در فرایند پذیرش و مددکاری مشخص میشود.
وی با اشاره به شش مرحلهای بودن فرایند اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد گفت: در مرحله نخست فرد متقاضی از خدمات استعداد سنجی و مشاوره شغلی این نهاد بهرهمند میشود، سپس فرد بر اساس نیازسنجی در دورههای آموزش فنی و مهارتی بهطور رایگان شرکت میکند.
خادمی ادامه داد: پس از امکانسنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی طرح اشتغالزایی مددجو، تسهیلات اشتغالزایی با هدایت، نظارت و پشتیبانی کمیته امداد به فرد متقاضی پرداخت میشود.
وی افزود: بعد از راهاندازی کسبوکار تا زمانی که طرح اشتغال به خودکفایی کامل برسد کارشناسان فنی کمیته امداد بر نحوه فعالیت طرح نظارت دارند تا ضمن کمک به پایداری طرح از شکست طرح جلوگیری کنند.
وی مهمترین شرایط دریافتکننده تسهیلات اشتغالزایی از کمیته امداد را بیکاری فرد،نداشتن سرمایه لازم و تایید نیازمندی وی توسط حوزه مددکاری اعلام کرد.
خادمی داشتن طرح مشخص و قابلاجرا برای ایجاد شغل را یکی دیگر از شرایط دریافت تسهیلات اشتغال زایی دانست و گفت: طرح پیشنهادی باید توجیه فنی و اقتصادی کافی برای زودبازده بودن و بازپرداخت اقساط وام دریافتی را داشته باشد در غیر این صورت هدایتهای شغلی لازم برای انتخاب شغل مناسب با شرایط روحی، جسمی و منطقهای فرد به وی داده خواهد شد.
مدیرکل طرحهای اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد ادامه داد: متقاضی دریافت خدمات و تسهیلات اشتغال علاوه بر برخورداری از سلامت جسمی و روانی برای انجام شغل پیشنهادی، عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن منع قانونی نظاموظیفه باید دارای توان و انگیزه لازم هم باشد.
وی بابیان اینکه متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغالزایی از کمیته امداد برای احراز اصالت خود و مدارکشان باید به دفاتر این نهاد مراجعه کنند گفت: مدتزمان پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از زمان درخواست متقاضی بهطور متوسط یک ماه است.
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