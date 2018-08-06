ارائه نقشه سازه نگهبان و تجهیز کارگاه پلاسکو به شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی با اشاره به آخرین وضعیت احداث ساختمان جدید پلاسکو گفت: بنیاد مستضعفان به عنوان مالک ساختمان، اخیراً نقشه های سازه نگهبان و تجهیز کارگاه را ارائه داده است و شهرداری تهران نیز برای ادامه کار، همکاری های لازم را به عمل می آورد.

وی با تاکید بر بررسی درست و علمی موضوع در ابعاد مختلف، عنوان کرد: براساس قانون، بنیاد مستعفان برای اخذ پروانه ساخت باید اسناد مالکیت و نقشه های ساختمان را ارائه دهد که هنوز این امر محقق نشده است و طبق روال بخشی از این فرایند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک پیگیری می شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به تغییرات و محدودیت های جدید برای ساخت بنای پلاسکو گفت: در حال حاضر زمینی که قرار است پلاسکوی جدید در آن ساخته شود بسیارمحدودشده است، چرا که قرار است قسمت شمالی ساختمان مقاوم سازی می شود و در عین حال به دلیل برخی از مشکلات احتمال حذف زمین شرقی که قبلاً برای توسعه زمین پلاسکو تملک شده بود وجود دارد.

حناچی ادامه داد: این مساله موجب می شود تا عرصه طراحی محدود شود، با این وجود از تاریخی که نقشه های ساختمان ارائه شود موضوع طراحی ساختمان قابل بررسی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به انتقادات اخیر شورا مبنی بر طولانی بودن فرایند صدور پروانه ساخت پرداخت و بیان کرد: تلاش می کنیم تا آن بخش از فرایند را که به ما مربوط است با استفاده از روش های نوین و آنلاین کوتاه کنیم، اما بخش دیگر به اقدامات مالکین بستگی دارد که در این مورد مدیریت شهری نمی تواند اقدام خاصی انجام دهد.

به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در سه سال گذشته متوسط زمان صدور پروانه ساختمان از ۹۶ روز به حدود ۴۵ روز کاهش پیدا کرده است.

حناچی به اقدامات انجام شده برای ارائه طرح جایگزین مصوبه برج باغ ها اشاره کرد و گفت: پیش نویس اولیه در این خصوص آماده و تمامی مطالعات در این زمینه جمع بندی شده است تا پیشنهادات جدید به شورا ارائه شود. با این وجود، آن چه مهم است این است که این بار طرح جایگزین مصوبه برج باغ ها با نگاه بازدارنده و حفظ فضای سبز تدوین می شود.