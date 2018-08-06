زهرا نعمتی به تمرینات تیم ملی تیروکمان اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، تنها سهمیه ریکرو بانوان ایران برای حضور در بازی های آسیایی به نام زهرا نعمتی ثبت شده است. این پاراکماندار که تجربه حضور در بازی های المپیک ریو را نیز دارد در رکوردگیری با دیگر کمانداران ریکرو موفق شد این سهمیه را از آن خود کند.

با این حال زهرا نعمتی طی هفته های گذشته با تیم ملی تیروکمان معلولان پیگیر تمرینات آماده سازی خود بود. وی اما از ابتدای هفته جاری به اردوی تیم ملی تیروکمان ملحق شده تا در آستانه بازی های آسیایی، با دیگر اردونشینان این تیم تمریناتش را پیگیری کند.

تیم ملی تیروکمان با ۱۳ ورزشکار در هر دو بخش کامپوند و ریکرو مردان و زنان بازی های آسیایی شرکت می کند. این تیم ۲۵ مردادماه عازم جاکارتا می شود.

رقابت های تیروکمان بازی های آسیایی از ۲۹ مردادماه آغاز شده و تا ۶ شهریورماه ادامه خواهد داشت. کمانداران ایران نیز ۸ شهریورماه به کشور باز می گردند.