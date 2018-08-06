متهمان پرونده شهرداری ساری مشخص هستند/ شهردار احضار نشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید بونس حسینی عالمی پیش ازظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران درباره پرونده گزارش تخلف مالی شهرداری ساری گفت: پرونده ای از سوی سازمان بازرسی به دادسرای ساری ارسال شد و این پرونده در حال بررسی است و گزارش تخلف مالی در دست بررسی است.

وی اظهار داشت: عنوان اتهامی این پرونده زمانی مشخص می شود که بازپرس پرونده نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام کند و کیفرخواست صادر شود.

حسینی عالمی با تاکید براینکه به طور جدی و تعارف در حال رسیدگی پرونده تخلف مالی شهرداری ساری هستیم گفت: افرادی نیز احضار شدند و تامین قرار مناسب برای آن صادر شده و متهمان نیز افراد خاصی هستند.

دادستان ساری در عین حال با بیان اینکه نباید خدمات صورت گرفته از سوی شهرداری ساری را نادیده گرفت تصریح کرد: بازرس محترم اشراف کامل نسبت به پرونده گزارش تخلف شهرداری دارد و متهمان پرونده نیز مشخص شده است.

وی با اظهار اینکه تاکنون کسی نتوانسته ما را تحت فشار قرار دهد افزود: شهردار ساری نیز معتقد است که دستگاه قضایی وظیفه دارد با هرمسئول و مقامی در هر رده ای که مرتکب تخلف شده است باید برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد و دادستانی به بهترین وجه به وظیفه خود عمل می کند.

حسینی عالمی با بیان اینکه در رسیدگی به پرونده تخلف شهرداری قاطع هستیم و تحت فشار هیچ فردی نیستیم گفت: اگر لازم باشد تا شهردار ساری درباره این پرونده توضیح بدهد، قطعا وی نیز برای پاسخگویی احضار می شود.

دادستان ساری یادآور شد: موضوع گزارش سازمان بازرسی درباره تخلف شهرداری ساری مربوط به سازمان عمران بوده و این پرونده در دست بررسی و تحقیقات است.

وی ادامه داد: عنوان اتهامی در پرونده شهرداری باید از سوی بازرپرس مشخص و کیفرخواست صادر شود و دادسرا تحت تاثیر هیچ فرد یا گروهی در رسیدگی به پرونده قرار نخواهد گرفت.

یونسی عالمی با بیان اینکه تاکنون هیچ یک از مسئولان شهرداری احضار نشده اند تصریح کرد: اگر نیاز به تحقیقات بیشتر باشد مسئولان شهرداری نیز احضار می شوند ولی تاکنون نیاز نبوده است.

وی از تشکیل ۴۸ فقره پرونده تخلف شهرداری ها با عناوین مختلف علیه شهرداری ها و شهرداران در دادستانی استان خبر داد و گفت: ۵۵ فقره تخلف نیز مربوط به ادارات استان در شهرستان ها است که در دادسرای استان مشغول رسیدگی است.

حسینی عالمی درباره شمار زندانیان زن با بیان اینکه ۴۹ زن در زندان به سر می برند گفت: ۱۵ نفر متهم و دو نفر قرار بازداشت دارند و اکثر این افراد مرتکب جرایم غیرمالی هستند.

دادستان ساری درباره اختشاشات و ناآرامیی های اخیر با عنوان اینکه شاهد نارآرامی در استان نبودیم اظهار داشت: فقط چند نفر در ساری اقدام به برپایی تجمع کرده بودند که برخوردهای قانونی لازم صورت گرفته است.