مهدی صفی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای حمایت از جوامع محلی که معیشت آنها به بهرهبرداری از حیات وحش وابسته است و با هدف جلب مشارکت آنها در راستای همکاری با حفاظت محیط زیست استان برای حفاظت و بهره برداری پایدار از اجزای تنوع زیستی با رعایت قوانین و مقررات صید و شکار این پروانه صادر می شود.
صفی خانی با اشاره به شرایط و ضوابط مندرج در دستور العمل صدور این پروانه اظهار کرد: مدت اعتبار پروانه از تاریخ صدور تا پایان بهمنماه سال جاری است.
وی با بیان اینکه تعداد مجاز زندهگیری ۱۰ قطعه در هر سفر است، عنوان کرد: این پروانه برای افرادی صادر میشود که از این طریق امرار معاش میکنند.
وی ادامه داد: پروانه انتفاعی زندهگیری سهره طلایی با تور فقط در محدوده شکارگاههای آزاد استان برابر تقسیمات کشوری دارای اعتبار است و استفاده از سایر ادوات زنده گیری و روش ها ممنوع است.
صفی خانی یادآور شد: تعداد روزهای مجاز زندهگیری سه روز پایانی هفته (سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه) است.
وی عنوان کرد: دارنده پروانه باید تعداد پرندگان زندهگیری شده در هر مسافرت و نیز در مجموع طول فصل را به اداره کل محیط زیست همدان اعلام کند.
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