سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات محیط زیست استان فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جعفری نژاد بسطامی در رابطه با جزئیات فعالیت این سامانه افزود: ‌با توجه به اهمیت شفاف سازی اطلاعات محیط زیستی و در راستای اجرای ماده ۷ آیین نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به اطلاعات مرتبط با مصوبه های ارزیابی های زیست محیطی و محیط انسانی به جز اطلاعات طبقه بندی شده محرمانه و خیلی محرمانه، پوشش دسترسی عمومی داده خواهد شد.

جعفری نژاد بسطامی با بیان اینکه این مورد در راستای تاکید دولت تدبیر و امید مبنی بر ضرورت اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام شده است، ابراز داشت: به غیر از اطلاعات طبقه بندی شده، انتشار بخش زیادی از اسناد محیط زیست استان در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات بلامانع است.

وی دسترسی آزاد به اطلاعات را از جمله موارد حقوق شهروندی دانست و گفت: محیط زیست استان پاسخگوی مطالبات زیست محیطی مردم است.