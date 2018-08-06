دستورالعمل صدور پروانه شکار گراز در همدان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان همدان، عادل عربی افزود: فصل شکار از تاریخ صدور این دستورالعمل تا ۲۰ بهمن ماه سال جاری و مدت اعتبار پروانه ۵ روز از تاریخ صدور برای اتباع خارجی و ۳ روز از تاریخ صدور برای اتباع داخلی است که هر شکارچی در طول فصل شکار می تواند حداکثر ۴ پروانه دریافت کند.

وی اضافه کرد: شکار هرگونه حیوان دیگر به جز گراز و یا شکار بیش از تعداد مجاز مندرج در پروانه ممنوع است و شکارچی خارجی با هر پروانه، مجاز به شکار حداکثر دو راس گراز و شکارچی داخلی با هر پروانه، مجاز به شکار یک راس گراز است.

عربی با بیان اینکه بر اساس دستور العمل، استفاده از مهمات چهارپاره برای شکار گراز ممنوع است، اظهار کرد: تیراندازی و شکار بدون حضور محیط بان راهنما ممنوع و محدوده اعتبار پروانه فقط شکارگاه های آزاد استان صادر کننده پروانه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان ادامه داد: مجوز برای اتباع ایرانی صرفا به منظور اقلیت‌های مذهبی است و پروانه شکار گراز اتباع خارجی پس از ارائه درخواست از سوی موسسات برگزار کننده تورهای شکار اتباع خارجی که صلاحیت آنها در این خصوص به تایید سازمان نیز رسیده باشد صادر می شود.

وی اظهار کرد: همراهان شکارچی به هیچ عنوان اجازه تیراندازی و شکار ندارند و متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به ادارات حفاظت محیط زیست در استان مراجعه کنند.