به گزارش خبرگزاری مهر، فرنوش نوبخت با اشاره به اینکه روزهای چهارشنبه با ازدحام نسبتاً بیشتری نسبت به سایر ایام در شهر زیر زمینی رو برو هستیم، افزود: در حال حاضرخط یک شلوغ ترین خط متروی تهران از لحاظ آمار مسافر است.

نوبخت تصریح کرد: ایستگاه های صادقیه، میدان آزادی، تئاتر شهر، امام خمینی(ره)، پانزده خرداد و شهرری بیشترین حجم تردد را بین ایستگاه ها خطوط شش گانه دارند.

مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در ادامه با اشاره به اینکه در ساعات شلوغی و ازدحام جمعیت شاهد سوار شدن بیش از حد مسافر در قطار هستیم، گفت: همین عامل باعث آسیب رساندن به درهای قطار و خرابی آنها می شود.

وی با بیان اینکه برای کاهش خسارات وارده به مترو، نیازمند همراهی شهروندان و مسافران هستیم، افزود: سعی کرده ایم با کاهش سرفاصله حرکت قطارها مدت انتظار مسافران در مترو را کاهش دهیم و مسافران حداقل با ۴ دقیقه انتظار سوار قطار بعدی شوند.

نوبخت در پایان از مسافران خواست در صورت شلوغ بودن قطارها به سختی وارد قطار نشوند و مانع بسته شدن درهای قطار نگردند، چرا که هر خرابی در مترو باعث اتلاف وقت تمام مسافران خواهد شد.