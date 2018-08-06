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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۲

چهارشنبه‌ها شلوغ ترین روز متروی تهران

چهارشنبه‌ها شلوغ ترین روز متروی تهران

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه گفت: متوسط مسافر جابجا شده خطوط روزانه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار سفر است که در روزهای چهارشنبه با بیشترین حجم مسافر در خطوط مواجه هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرنوش نوبخت با اشاره به اینکه روزهای چهارشنبه با ازدحام نسبتاً بیشتری نسبت به سایر ایام در شهر زیر زمینی رو برو هستیم، افزود: در حال حاضرخط یک شلوغ ترین خط متروی تهران از لحاظ آمار مسافر است.

نوبخت تصریح کرد: ایستگاه های صادقیه، میدان آزادی، تئاتر شهر، امام خمینی(ره)، پانزده خرداد و شهرری بیشترین حجم تردد را بین ایستگاه ها خطوط شش گانه دارند.

مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در ادامه با اشاره به اینکه در ساعات شلوغی و ازدحام جمعیت شاهد سوار شدن بیش از حد مسافر در قطار هستیم، گفت: همین عامل باعث آسیب رساندن به درهای قطار و خرابی آنها می شود.

وی با بیان اینکه برای کاهش خسارات وارده به مترو، نیازمند همراهی شهروندان و مسافران هستیم، افزود: سعی کرده ایم با کاهش سرفاصله حرکت قطارها مدت انتظار مسافران در مترو را کاهش دهیم و مسافران حداقل با ۴ دقیقه انتظار سوار قطار بعدی شوند.

نوبخت در پایان از مسافران خواست در صورت شلوغ بودن قطارها به سختی وارد قطار نشوند و مانع بسته شدن درهای قطار نگردند، چرا که هر خرابی در مترو باعث اتلاف وقت تمام مسافران خواهد شد.

کد مطلب 4367239
نورا حسینی

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