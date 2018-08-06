وقوع ۷ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی طی یک روز در همدان

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۱۱ عملیات اطفای حریق و یک عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی گفت: روز چهاردهم مردادماه شهروندان همدانی ۴۷۸ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد تماس ۱۲ مورد منجر به عملیات شده است.

بیاناتی بابیان اینکه ۴۳ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و ۲۰۰ تماس اشتباه بوده است، گفت: متاسفانه ۲۲۳ مورد از تماس ها نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۱۱ مورد آتش سوزی شامل حریق درختان در خیابان شریعتی، حریق باغ در شهرک بهشتی، حریق زمین زراعی در جاده ملایر، حریق ضایعات در میدان امامزاده عبدالله و ۷ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در اعتمادیه ۲ مورد، شهرک مدنی، بلوار شاهد، شهر ماشین، سعیدیه و میدان بعثت بوده است.

بیاناتی گفت: همچنین یک مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان عنوان کرد: تعداد ۲ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.