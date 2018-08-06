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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۰

معاون اداره کل میراث فرهنگی لرستان خبر داد:

زمین‌لغزش سیمره به‌طور مشترک به نام لرستان و ایلام ثبت ملی شد

زمین‌لغزش سیمره به‌طور مشترک به نام لرستان و ایلام ثبت ملی شد

خرم‌آباد- معاون اداره کل میراث فرهنگی لرستان از ثبت ملی زمین‌لغزش سیمره به‌طور مشترک به نام استان‌های لرستان و ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهاروند ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور حفاظت و معرفی آثار طبیعی استان امسال پرونده ثبت پنج اثر طبیعی استان برای ثبت در آثار ملی به سازمان مرکزی ارسال خواهد شد.  

وی افزود: همچنین پرونده زمین لغزش سیمره (کبیر کوه) که پیش از این با نام ایلام ثبت شده بود با پیگیری های انجام شده توسط این اداره کل به صورت مشترک به نام استان های لرستان و ایلام و به شماره ۲۴۰ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.  

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با تاکید بر اینکه با ثبت این اثرها تعداد آثار طبیعی ثبت شده استان در فهرست آثار ملی به عدد ۳۴ افزایش یافت، خاطرنشان کرد: تعداد ۲۳۶۰ اثر تاریخی و ۳۶ اثر ناملموس استان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده اند.

سید امین قاسمی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان نیز با اشاره به اینکه سه اثر طبیعی استان لرستان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید، گفت: این سه اثر شامل درختان کهنسال «حسن گاویار» شهرستان دلفان، درخت «چنار شوره» شهرستان خرم آباد و آبشار افرینه شهرستان پلدختر بوده که به ترتیب به شماره های ۴۲۳، ۴۲۴ و ۴۲۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدند.

کد مطلب 4367241

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