به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی ظهر دوشنبه در سومین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری، یکی از مشکلات موجود پیش پای تولیدکنندگان را حمل‌ونقل کالا برای صادرات محصولات تولیدی خودشان برشمرد و ابراز داشت: خوشبختانه در استان ظرفیت‌های مطلوبی در حوزه ترانزیت جاده‌ای و حمل‌ونقل ریلی و در آینده در صورت تصویب مرز هوایی استفاده از فرودگاه وجود دارد که تسهیل شرایط حمل‌ونقل به‌ویژه در حوزه ریلی می‌تواند به تسهیل شرایط صادرات کالا کمک کند.

وی بابیان اینکه کالاهای تولیدی استان سمنان به ۳۲ کشور جهان صادر می‌شود، افزود: کشورهایی از قبیل افغانستان، عراق، پاکستان، ترکیه، امارات متحده عربی، هنگ‌کنگ، ترکمنستان، هند، جمهوری کره، صربستان، ارمنستان، آذربایجان و غیره متقاضی کالاهای تولیدی استان هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بابیان اینکه ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی استان ۴۶۴ دلار است، ابراز داشت: درحالی‌که صادرات کشور طی چهارماهه نخست سال جاری ۱۵ میلیارد و ۴۵۰میلیون دلار برآورد شده است در استان با صادرات ۱۱۷ هزار تنی کالا به ارزش ۵۵ میلیون دلار مواجه بودیم.

ترخیص ۶ هزار تن کالا از گمرک استان سمنان

اسودی بابیان اینکه طی چهارماهه نخست سال جاری شش هزار تن کالا از گمرک استان سمنان ترخیص شده است، تصریح کرد: کالاهای وارداتی از ۱۶ کشور به گمرک استان واردشده است که به نسبت مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد کاهش داشت که باید به مشکلات واحدهایی که با کاهش واردات مواد اولیه مواجه بودند بررسی شود.

وی افزود: در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان تلاش شد تا به واحدهای در شرف تعطیل رسیدگی شود که عمده‌ترین مشکلات پیش روی تولیدکنندگان علاوه بر تسهیلات بانکی، مالیات و تأمین اجتماعی مواردی از قبیل کاهش واردات مواد اولیه نیز وجود دارد که باید برای افزایش صادرات به این مقولات در ستادهای مختلف توجه شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بابیان اینکه موافقت اولیه اعضای کارگروه باکلیت طرح ایجاد مجتمع تجارت جهانی پسته در دامغان انجام‌شده است، ابراز داشت: نقطه نظرات در خصوص نواقص موجود در جلسات کارشناسی در حال بررسی است که در صورت تصویب نهایی می‌تواند گام مهمی برای رونق اقتصادی استان محسوب شود.