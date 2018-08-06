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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۶

در شهر رام الله؛

صهیونیست‌ها خبرنگار شبکه «تی آر تی» ترکیه را بازداشت کردند

صهیونیست‌ها خبرنگار شبکه «تی آر تی» ترکیه را بازداشت کردند

نظامیان رژیم صهیونیستی «ابراهیم الرنتیسی» خبرنگار شبکه «تی آر تی» ترکیه را در شهر رام الله بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سیاست های خصمانه و سرکوبگرانه صهیونیستها علیه رسانه ها در اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در همین راستا نظامیان صهیونیست به تازگی یکی از خبرنگاران یک شبکه ترکیه ای را بازداشت کرده اند. 

طبق اعلام رسانه های فلسطینی، «ابراهیم الرنتیسی» خبرنگار شبکه «تی آر تی» ترکیه توسط صهیونیستها بازداشت شده است.

بازداشت این خبرنگار شبکه ترکیه ای در شهر رام الله در کرانه باختری اتفاق افتاده است.

گفتنی است، رنتیسی همچنین برای شبکه ماهواره ای القدس و یکی از روزنامه های ترکیه ای نیز کار می کرد.

کد مطلب 4367246

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