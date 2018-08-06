به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سراج با تاکید بر توسعه خانه‌ به جای مراکز آسایشگاهی گفت: در سراسر کشور بیش از ۷۰۰ مرکز شبانه روزی داریم که بالغ بر ۵۰ هزار معلول، سالمند، افراد دچار اختلالات روانی نگهداری و توانبخشی می‌شوند.

مدیرکل دفتر مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور گفت: هدف ما سوق دادن این‌ مراکز به سمت خانه‌های کوچک، بین راهی و مستقل است تا بتوانیم شعاری که همواره در توانبخشی استفاده شده و از شعارهای کلیدی و راهبردی تحت عنوان تلفیق اجتماعی، مشارکت اجتماعی بوده است را ترویج دهیم.

وی از احداث خانه‌های کوچک در ۱۶ استان کشور با هدف رشد و شکوفایی استعدادهای معلولان خبر داد و افزود: خانه‌ها همانند خانه‌های عادی بوده و بحث عادی سازی و برابر سازی فرصت‌ها به این معناست که همه این افراد حق دارند به طور یکسان با دیگر آحاد جامعه از امکانات و مواهب اجتماعی برخوردار شوند که با ایجاد فرصت این امر امکان پذیر است.

سراج تصریح کرد: هدف ما تنها قرارگیری معلولان در این خانه‌ها نبوده بلکه زمانی که در این خانه‌ها قرار می گیرند حرفه آموزی، سواد آموزی و ایجاد اشتغال‌های حمایت شده برای بهره مندی آنها مطرح می‌شود.

مدیرکل دفتر مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور در پایان با اشاره به تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان یادآور شد: استان قزوین در اجرای برنامه‌ها نسبت به متوسط کشوری رتبه بالایی داشته و امید است با همکاری خیرین و مشارکت‌های جامعه شرایط مناسب جهت شکوفایی استعدادهای معلولان فراهم شود.