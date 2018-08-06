نگاه تخصصی خبرگزاری مهر به بخش کشاورزی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ولی پور مطلق ظهر دوشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در خراسان جنوبی و در دیدار با خبرنگاران این مجموعه بیان کرد: این رسانه حضور پررنگی در فعالیت‌های بخش کشاورزی دارد.

وی با بیان اینکه خبرگزاری مهر نگاهی تخصصی به بخش کشاورزی و سایر موضوعات در بخش های مختلف دارد، افزود: گزارش های میدانی این رسانه نقش موثری در ترویج فعالیت ها و بیان نقاط قوت و ضعف بخش کشاورزی داشته است.

وب با اشاره به اینکه خبرگزاری مهر در خراسان جنوبی یکی از دو رسانه بسیار فعال در بخش کشاورزی استان است، گفت: رسانه‌ها پل ارتباطی بین مردم و مسئولان بوده و این‌گونه نگاه‌ها در رفع مشکلات نقش بسزایی دارد.

ولی پور مطلق با اشاره به خشکسالی ها و مشکلات روستائیان استان بیان کرد: روستاییان خراسان جنوبی در حوزه کشاورزی و دامداری مشغول فعالیت بوده و اطلاع‌رسانی‌ها نقش مهمی در رفع مشکلاتشان دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: از رسانه‌ها خواستاریم، مسئولان را در انجام کارهایی که به نفع مردم است، کمک کنند.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی به دنبال توسعه منطقه‌ای است، اظهار کرد: جامعه مخاطب این سازمان گوناگون و متفاوت بوده و همکاری رسانه‌ها را می‌طلبد.