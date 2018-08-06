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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۰

برگزاری نشست مشترک وزیر کشور با فعالان سازمان های مردم نهاد

برگزاری نشست مشترک وزیر کشور با فعالان سازمان های مردم نهاد

در آستانه هفته مشارکت اجتماعی، نشست مشترک وزیر کشور با فعالان سازمانهای مردم نهاد به همت سازمان امور اجتماعی کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ این نشست که صبح روز دوشنبه ۱۵مرداد ماه در هفته مشارکت و تشکلهای اجتماعی و با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد، رستم وندی رئیس سازمان امور اجتماعی و معاونین این سازمان، دکتر ژیلا سجادی رییس موسسه آموزش علمی و کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور و نظری پورکیایی مشاور وزیر در امور زنان و خانواده، چراغچی نماینده سازمان های مردم نهاد در هیات نظارت کشور و مدیران و موسسان سازمان های مردم نهاد و تشکلهای اجتماعی حضور داشتند.

در ابتدای این نشست اکبری معاون سازمان امور اجتماعی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های یکساله سازمان امور اجتماعی کشور در حوزه سمن ها گفت: مهمترین نکته مورد توجه رویکرد مناسب برای افزایش مداخلات سازمان های مردم نهاد در فعالیتهای حاکمیتی است.

وی افزود: در طول یکسال گذشته از ۶۰۰ طرح و پروژه در همین راستا حمایت شد و نیمی از اعتبارات سازمان اجتماعی از طریق سازمان های مردم نهاد هزینه شد.

اکبری خاطرنشان کرد: در همین راستا جلسات و کارگروه هایی به منظور توانمندسازی و آموزش فعالان سازمانهای مردم نهاد برگزار شد.

رستم وندی رئیس سازمان امور اجتماعی در ادامه با اشاره به اینکه انگیزه تشریفاتی برای برگزاری این نشست وجود نداشت،گفت: این نشست با انگیزه ای جدی برای شکل دادن به رابطه پویا و مستمر با سمن ها برگزار شده است.

وی افزود: طی سالیان گذشته پیشرفت کار در حوزه فعالیت های اجتماعی و سمن ها هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی پیشرفت متوسطی بوده ولی تا نقطه مطلوب و آرمانی فاصله زیادی داریم که باید تلاش کنیم این فاصله را کاهش دهیم.

وی با اشاره به اینکه هنوز سمن ها در حکمرانی حضور ندارند، گفت: در ۴ حوزه برنامه ریزی، تصمیم گیری، اقدام و عمل حضور سمن ها کافی نیست و سازمان ها از ظرفیت تشکل ها استفاده نمی کنند.

رستم وندی تاکید کرد: به دنبال این هستیم که با ارتقای جایگاه سمن ها حضور آنها را در همه این حوزه ها افزایش دهیم.

در ادامه این نشست فعالان و مدیران تشکلهای اجتماعی و سمنها به تشریح مشکلات و دغدغه های خود پرداختند.

کد مطلب 4367250

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