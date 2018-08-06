به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمدرضایی در بازدید پرسنل سازمان جهاد کشاورزی استان از خبرگزاری مهر بیان کرد: با توجه به شرایط پیش رو، رسالت رسانهها بسیار سنگین و دشوار است.
وی با بیان اینکه رسانه هیچگاه از فرهنگ جدا نبوده است، افزود: از زمان خلق انسان موضوع اطلاع رسانی وجود داشته است و تنها شکل اطلاعرسانیها تغییر کرده است.
حجتالاسلام رضایی با بیان اینکه رسانه در سعادت بشریت نقش دارد، اظهار کرد: در طول تاریخ همواره به جایگاه رسانهها ارج نهاده شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به فعالیتهای خبرگزاری مهر در استان بیان کرد: برد خبرگزاری مهر، بینالمللی و جهانی است.
وی با بیان اینکه خبرگزاری مهر هیچگاه دچار افراط و تفریط نشده است ، گفت: این رسانه همواره در راستای ارائه خدمات نظام و رفع مشکلات جامعه گام برداشته است.
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