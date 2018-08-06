به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح دوشنبه در نشست با بانوان مدیر استان بوشهر اظهار داشت: استفاده از توانمندی و ظرفیتهای بانوان به عنوان یکی از اولویتهای دولت بوده است.
وی با بیان اینکه در استان بوشهر نیز نگاه ویژهای به بانوان صورت گرفته است، ادامه داد: بانوان دارای توانمندی بالایی هستند که تلاش میشود از این توانمندی و قابلیتها به خوبی استفاده شود.
استاندار بوشهر به عملکرد قابل قبول بانوان در مسئولیتهای مختلف اشاره کرد و افزود: رویکرد دولت استفاده از ظرفیت مدیریتی بانوان است و در همین راستا ۳۱ انتصاب در استان بوشهر صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه باید فارغ از نگاه جنسیتی به توانمندی بانوان نگاه شود، تصریح کرد: بانوان شایسته متعددی وجود دارد که در هر مجموعه میتوانند زمینه توسعه و پیشرفت را به خوبی فراهم سازند.
گراوند با بیان اینکه تلاش ویژهای برای رفع مشکلات و دغدغههای بانوان در سطح استان بوشهر داریم، تصریح کرد: باید از همه ظرفیتهای ممکن برای حل مشکلات و دغدغههای بانوان استفاده شود.
وی خواستار تلاش بانوان برای تسهیلگری و تسلط بر قوانین و مقررات به نفع مردم و برای گرهگشایی از مشکلات مردم شد و اضافه کرد: بانوان مدیر باید تلاش ویژهای در راستای رفع مشکلات مردم و دغدغههای جامعه داشته باشند.
استاندار بوشهر خودباوری و پشتکار را پیشنیاز دستیابی به موفقیت دانست و بیان کرد: موفقیت جامعه بانوان درحوزه مدیریتی به عملکرد مدیران زن بستگی دارد.
وی با تاکید بر لزوم بکارگیری زنان شایسته در جایگاه متناسب با دانش و توانمندی آنها تصریح کرد: ترویج الگوی صحیح مصرف میتواند یکی از رویکرهای مهم بانوان مدیر باشد.
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