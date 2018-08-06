سردرگمی شهروندان کرمانشاهی با تعطیلی وسط هفته شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، درب‌ بسته ساختمان آجری شورای شهر کرمانشاه امروز دوشنبه شهروندانی را که همچون روزهای قبل به شورا مراجعه کرده‌ بودند را سردرگم و البته کلافه کرد.

شورای شهر یک نهادی است که محل رجوع مردم از تمام اقشار بوده و طبق روال معمول روزانه در ساعات خاصی از روز اعضای شورای شهر در دفتر خود برای رسیدگی به امورات مردم حضور می‌یابند، اما امروز این ساختمان پررفت‌وآمد کلا تعطیل شده بود.

رسول آزادی رییس شورای شهر در پاسخ خبرنگار مهر در خصوص دلیل تعطیلی این پارلمان محلی اظهار داشت: شورای شهر اداره نیست که همیشه باز باشد!

وی افزود: تمام اعضای شورای اسلامی شهر در جلسه استانداری بودند و این جلسه از ساعت هشت صبح تاکنون ادامه داشته است.

رییس شورای شهر کرمانشاه در پاسخ به اینکه حضور اعضا در جلسه دلیلی برای تعطیلی شورای شهر نمی‌تواند باشد و حداقل دفترداران اعضای شورا و قسمت‌های دیگر همچون دبیرخانه می‌توانستند جوابگوی ارباب رجوع باشند سکوت کرد و گفت صحبتی در این مورد ندارم!