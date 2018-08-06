ارسال ۳۸۰ عکس به جشنواره گردشگری قزوین

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:جشنواره عکس گردشگری قزوین به مناسبت نکوداشت «هفته فرهنگی قزوین» برگزار می شود و تاکنون عکاسانی از ۱۰ استان کشور نظیر اصفهان، البرز، قزوین، سمنان، کرمانشاه، گیلان، همدان، کرمان، گلستان و زنجان در جشنواره عکس گردشگری قزوین شرکت کرده اند.

وی با بیان اینکه تجربه نشان داده شرکت کنندگان همواره در روزهای پایانی اقدام به ارسال آثار می کنند از متقاضیان خواست ارسال آثار خود را به روزهای پایانی موکول نکرده و هر چه سریعتر نسبت به این مهم اقدام کنند.

درافشانی اضافه کرد: مهلت ارسال آثار تا بیستم مرداد ۹۷ می باشد که قابل تمدید نیز نیست.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین به تصویر کشیدن جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری کهن شهر تاریخی قزوین در راستای رونق صنعت گردشگری قزوین را از جمله اهداف برگزاری جشنواره عکس گردشگری قزوین برشمرد.

این مسئول خاطرنشان کرد:موضوعات این جشنواره شامل «ابنیه تاریخی نظیر مساجد، امام‌زاده‌ها و بقاع متبرکه، عمارت‌ها، بازارها، آب انبارها، قلعه‌ها، آرامگاه‌ها، برج‌ها، گرمابه‌ها، کاروان‌سراها، موزه‌ها، خانه‌های تاریخی، دروازه‌ها، کلیساها، مدارس تاریخی و مذهبی، بافت تاریخی شهر»، «جاذبه‌های طبیعی»، «صنایع دستی و هنرهای سنتی» و «آئین و رسوم محلی» است.

درافشانی اضافه کرد:مراسم اختتامیه جشنواره عکس گردشگری قزوین و نمایشگاه آثار برگزیده در شهریور ماه همزمان با بزرگداشت هفته فرهنگی قزوین شهریور ماه امسال برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد:علاقمندان به شرکت در جشنواره عکس گردشگری قزوین می توانند آثار خود را به ایمیل به نشانی qtourism۹۷@gmail.com ارسال کنند و برای کسب راهنمایی و اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن‌ ۰۹۹۰۰۴۰۸۹۳۱ تماس بگیرند و جهت دریافت فراخوان و فرم ثبت نام به آدرس http://www.qazvin.ir/web/farhangi مراجعه کنند.