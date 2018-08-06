به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام جو در جلسه پنجره واحد اشتغال پایدار روستایی و عشایری اضافه کرد: طرح هایی در اولویت باشد که به توسعه و اشتغال پایدار بیشتری منجر شوند.

وی با بیان اینکه باید ارائه طرح های خوب و تاثیرگذار در اولویت باشد، افزود: لازم است از طرح هایی استقبال شود که در کنار اشتغال زایی به توسعه منطقه نیز منجر شود.

استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه برای ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی در اردبیل مصمم هستیم، یادآور شد: هر چند نوسانات اخیر اقتصادی مشکلاتی را برای سرمایه گذاران و کارآفرینان ایجاد کرده است، اما برغم سختی کار برای تحقق برنامه ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی مصمم هستیم.

وی ضمن ضروری برشمردن توجه به اشتغال پایدار متذکر شد: به طور مثال اکنون یک واحد صنفی قالیبافی در استان شروع به کار کرده که قابلیت صادرات به کشورهای توسعه یافته را دارد و اگر ارتباط ما با کشورهای متخاصم قطع شود، این صنف همچنان بازار خود را خواهد داشت.