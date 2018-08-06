اتاق بازرگانی قزوین آماده توسعه روابط تجاری با اوکراین است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تجار، بازرگانان و تولید کنندگان استان قزوین با «یوری ماکاهان چوک» مدیر اتاق بازرگانی خارجی ICC روز دوشنبه در سازمان صنعت استان قزوین برگزار شد.

مهدی بخشنده در این جلسه گفت:در استان قزوین درتولید و صادرات خشکبار از دستگاههای مدرن استفاده می شود و می توانیم به بازار اوکراین نیز به عنوان بازار هدف نگاه کنیم.

وی افزود: نقش ICC در تبادل اطلاعات تجار دو کشور بسیار مهم است و ما در اتاق بازرگانی نگاه ویژه ای به کشورهای CIS و اکراین داریم و به نظر می رسد نقاط مثبتی برای گسترش همکاری وجود دارد که باید از آن استفاده کنیم.

صادرکننده نمونه استان قزوین تصریح کرد: اقلام صادراتی اوکراین شامل ماشین آلات، روغن حیوانی و ذرت و محصولات کشاورزی است و با نگاهی به واردات این کشور می توان دریافت ما می توانیم مناسبات اقتصادی بیشتری با این کشور داشته باشیم زیرا اوکراین امروز به ثباتی رسیده که می تواند برای تجار ایرانی جذاب باشد.

بخشنده بااشاره به برخی مشکلات پیش روی تجارت بااوکراین تصریح کرد:انتظار داریم ضمن حل مشکلات تبادل بانکی بستر بهتری برای استقبال از تجار ایرانی فراهم شود تا انگیزه حضور بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی در اوکراین بیشتر شود.

وی افزود: آمادگی داریم تا ضمن توسعه روابط اقتصادی با روش های جدید توسعه واردات با اوکراین وارد معامله شویم.

نائب رئیس اتاق بازرگانی قزوین بیان کرد: بازار اوکراین برای کالاهای تولید شده ایرانی مطلوب است و از سوی دیگر بستر سرمایه گذاری خارجی هم در استان قزوین مهیاست که باید از این ظرفیت ها استفاده شود.

بخشنده افزود: آماده ایجاد نقشه تجارت جهانی هستیم تا اوکراین و ایران نقش بیشتری در اقتصاد ایفا کنند و از رشد تراز تجاری بین دو کشور استقبال می کنیم.