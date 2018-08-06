سرمایه در گردش و تامین اجتماعی مهم ترین مشکل واحدهای صنعتی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی ظهر دوشنبه در دور دوم سفرهای شهرستانی خود به بهارستان طی سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: در دور دوم سفرهای شهرستانی قصد اطلاع از مشکلات تولیدکنندگان بهارستان را داریم.

وی از جلسات رو در رو با صاحبان صنعت در این سفر خبر داد و گفت: وظیفه تولیدکننده افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولات تولیدی است.

نماینده عالی دولت در استان تهران ادامه داد: نباید وقت تولید کننده در ادارات صرف شود و انرژی وی صرف کارهای غیر ضروری شود.

وی گفت: یکی از مشکلات واحدهای صنعتی تامین به موقع و مناسب مواد اولیه است، مواد اولیه تولید شده در کشور ابتدا باید نیاز واحدهای داخلی را تامین کند و درصورت وجود مازاد اقدام به صادرات شود.

مقیمی با بیان این که اگر مواد اولیه و خام در کشور به کالای نهایی و با ارزش افزوده بالا تبدیل شود سودآوری اقتصادی بالایی خواهد داشت، گفت: این امر سبب افزایش اشتغال زایی می شود.

استاندار تهران افزود: استان تهران ۱۷ هزار واحد صنعتی فعال و نیمه فعال دارد، که بخش اعظم مشکلات این واحدها سرمایه در گردش است.

مقیمی با بیان این که با حل مشکل سرمایه در گردش می توان شاهد اشتعال زایی خوبی در استان تهران بود، گفت: باید مشکلات و هزینه های تولید برای صنعتگران کاهش یابد.

استاندار تهران اظهارداشت: مشکلات تامین اجتماعی و مالیات از جمله دیگر مشکلات واحدهای تولیدی بازدید شده است.

