  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۰۵

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری هرمزگان عنوان کرد:

بخشیده شدن زندانی محکوم به قصاص در هرمزگان

بخشیده شدن زندانی محکوم به قصاص در هرمزگان

بندرعباس - معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری هرمزگان گفت: زندانی محکوم به قصاص پس از ۹ سال تحمل حبس در بندرعباس بخشیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، مظفر حمزه ئی گفت: از سال ۸۸ پرونده‌ای با موضوع نزاع که منجر به قتل عمد شده بود در یکی از شعبه‌های کیفری بندرعباس مطرح و پس از رسیدگی حکم قصاص برای متهم صادر شد.

حمزه ئی افزود: پس از قطعی شدن حکم قصاص، اعضای شورای حل اختلاف زندان بندرعباس، به‌منظور ایجاد صلح و سازش، تلاش‌های خود را برای کسب رضایت اولیای دم آغاز کردند.

وی اظهارداشت: با تلاش‌های انجام‌شده، خانواده مقتول رضایت خود را اعلام و از اعمال مجازات قصاص صرف‌نظر کردند.

اول مردادماه امسال نیز یک زندانی محکوم به قصاص در هرمزگان پس از ۱۵ سال تحمل حبس، با رضایت اولیای دم بخشیده شد.

کد مطلب 4367267

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها