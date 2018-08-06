بخشیده شدن زندانی محکوم به قصاص در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، مظفر حمزه ئی گفت: از سال ۸۸ پروندهای با موضوع نزاع که منجر به قتل عمد شده بود در یکی از شعبههای کیفری بندرعباس مطرح و پس از رسیدگی حکم قصاص برای متهم صادر شد.
حمزه ئی افزود: پس از قطعی شدن حکم قصاص، اعضای شورای حل اختلاف زندان بندرعباس، بهمنظور ایجاد صلح و سازش، تلاشهای خود را برای کسب رضایت اولیای دم آغاز کردند.
وی اظهارداشت: با تلاشهای انجامشده، خانواده مقتول رضایت خود را اعلام و از اعمال مجازات قصاص صرفنظر کردند.
اول مردادماه امسال نیز یک زندانی محکوم به قصاص در هرمزگان پس از ۱۵ سال تحمل حبس، با رضایت اولیای دم بخشیده شد.
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