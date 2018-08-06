  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۲۲

استاندار خراسان رضوی:

پایان آذر آخرین مهلت برای استقرار میز خدمت در ادارات است

پایان آذر آخرین مهلت برای استقرار میز خدمت در ادارات است

مشهد-استاندار خراسان رضوی گفت:دستگاههای اجرایی تا پایان آذر ماه مکلف به استقرار میز خدمت هستند.

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا رشیدیان صبح دوشنبه در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت خراسان رضوی اظهار کرد: میز خدمت باید در طبقه اول یا در دسترس ترین مکان با مراجعان قرار داشته باشد وتا پایان آذر ماه امسال نیز دستگاه های اجرایی مکلف به استقرار میز خدمت الکترونیکی می باشند.

وی افزود:استقرار میز خدمت با هدف جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از سرگردانی مردم در ساختمان های اداری دستگاه های اجرایی، پیشگیری از امکان برقراری ارتباط غیراصولی و مفسده آمیز با کارکنان دولت و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارامد، صورت گرفته است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد:با توجه به این که تکریم ارباب رجوع و برنامه ریزی و تلاش برای ارتقای میزان رضایتمندی مراجعان از خدمات دستگاه های اجرایی یک اصل است استقرار میز خدمت در تمامی ادارات ضروری است.

وی گفت: بنا بر ابلاغ عمومی و بخشنامه ای که از سوی ریاست جمهوری مبنی بر استقرار میز خدمت حضوری و الکترونیکی در دستگاه های اجرایی صادر شده، تمامی دستگاه های اجرایی مکلف به استقرار آن هستند و هیچ استثنایی وجود ندارد.

رشیدیان تاکید کرد: از ابتدای تیر ماه سال جاری، ارائه خدمت به مردم در محلی غیر از میز خدمت و ارجاع آنان به واحدهای سازمانی و کارشناسان در داخل ادارات ممنوع بوده و نقض مقررات محسوب می شود.

استاندار خراسان رضوی  گفت:با توجه به برگزاری جشنواره شهید رجایی در استان در نیمه دوم شهریور ماه سال جاری باید در این جشنواره علاوه بر لحاظ کردن شاخص های عمومی و اختصاصی برای انتخاب دستگاه ها و کارکنان نمونه به موضوعاتی از قبیل راهبردهای هفتگانه که در ابتدای سال تدوین شده و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز توجه شود. 

کد مطلب 4367270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها