به گزارش خبرنگار مهر، مریم آذرشب صبح دوشنبه در نشست استاندار بوشهر با بانوان مدیر استان اظهار داشت: دولت اعتماد ویژه‌ای به بانوان کرده است و شاهد استفاده از بانوان در مسئولیت‌های مدیریتی هستیم.

وی با اشاره به اینکه انتصاب‌های متعدد بانوان در پست‌های مدیریتی تاکنون بی‌نظیر بوده است، خاطرنشان کرد: با اعتمادی که به بانوان صورت گرفته زمینه برای ابراز شایستگی بانوان استان بوشهر فراهم است.

سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر با اشاره به انتصاب ۲۸ بانو در پست‌های مدیریتی استان بوشهر در دولت یازدهم، بیان کرد: در ۱۰ ماه اخیر نیز ۳۱ انتصاب مدیریتی برای بانوان در استان بوشهر صورت گرفته است.

وی به دو برابر شدن انتصاب بانوان در پست‌های مدیریتی استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: بانک‌ها و دانشگاه‌های استان دارای بیشترین تعداد انتصاب بانوان در استان بوده‌اند.

آذرشب از تلاش برای ایجاد شرایط مسیر ارتقا و افزایش تصدی پست‌های مدیریتی و افزایش بهره‌وری برای بانوان استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: باید با تبادل تجربه و بیان مسائل و مشکلات زمینه برای افزایش بهره‌وری از توان بانوان فراهم شود.

وی با تقدیر از نگاه مثبت استاندار بوشهر به بانوان، افزود: بیشترین انتصاب بانوان مدیر در سطح شهرستان‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاق افتاده است و باید از این فرصت به خوبی استفاده کرد.