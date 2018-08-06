بخشی از بحران های فعلی قرچک به عدم مدیریت اطلاع رسانی مربوط است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور پیش از ظهر دوشنبه در مراسم نشست با اصحاب رسانه طی سخنانی اظهار داشت: خبرنگاران بخش مهمی از پیکره اجتماع هستند که با حضور و وجود این قشر مهم اطلاعات درست و صحیح در اختیار جامعه قرار می گیرد که در این راستا از این قشر تاثیر گذار تقدیر می کنیم.

مرسلپور در ادامه با بیان اینکه امروز بخشی از بحران های موجود در جامعه به مدیریت اطلاع رسانی باز می گردد افزود: اگر رسانه به درستی و به حق اگر مدیریت شود مسلما شرایط فرق خواهد کرد.

وی گفت: متاسفانه برخی رسانه ها برای جذب مخاطب اقدام به انتشار اخباری می کنند، که امنیت روانی شهروندان را به مخاطره می اندازد و این قبیل از رسانه ها باید بدانند که بخشی از رسالت خبر و خبرنگار امنیت بخشی و ایجاد امنیت در اجتماع است.

فرماندار قرچک با بیان اینکه خبرنگاران واقعی باید بکوشند تا در یک فضای سالم و به دور از توهین و تهمت و دروغ اخبار درست را پوشش دهند افزود: فضای مجازی در روزگار کنونی بسیاری از آسیب های اجتماعی را در اجتماع تحمیل کرده است و این وظیفه اصحاب رسانه است که برخی از این اخبار مسموم را تلطیف و تصحیح کند و در این زمینه هدف رسانه ها و خبرنگاران به عنوان چشم و گوش مسئولین و مردم، تبادل اخبار است.