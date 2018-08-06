تهیه فهرست قیمت تمام شده پروژه های عمرانی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج معزی ضمن اعلام خبر فوق افزود: به منظور استحصال قیمت تمام شده پروژه هایی که طی سنوات اخیر در شهر تهران به ثمر نشسته است، واحدی به نام "بهای تمام شده پروژه ها" در معاونت فنی و عمرانی تشکیل شده است. این واحد تلاش می کند ضمن دعوت از مدیران و کارشناسان صاحبنظر در حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، به تهیه هرچه سریعتر فهرست قیمت تمام شده پروژه های عمرانی مبادرت ورزد.

وی برقراری ارتباط نزدیک با سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات، مناطق ۲۲ گانه و همچنین تکمیل جداول بهای تمام شده و ضمیمه نمودن آن به کلیه اسناد هزینه و درخواستهای هزینه ادارات کل، شرکتها، سازمانها، معاونتها و ادارات حوزه معاونت فنی و عمرانی را به عنوان برخی از پیش نیازها و الزامات تهیه فهرست قیمت تمام شده پروژه های عمرانی برشمرد و یادآور شد: قیمت تمام شده پروژه‏ها می‏بایست به نحوی تهیه گردد که بتواند مغایرت‏های احتمالی را تفسیر، تجزیه و تحلیل کند.