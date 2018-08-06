مسئولین شهرداری شیراز فرآیند فعالیت های خود را بررسی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از روابط عمومی نهادنمایندگی ولی فقیه در فارس آیت‌الله لطف‌الله دژکام در جلسه‌ شورای اداری شهرداری شیراز با بیان اینکه نفش کشیدن در این هم افتخار دارد، گفت: باید قدر این شهر را دانست چرا که یک محیط کاملا معنوی و علمی است که صاحبان اندیشه برای نفس کشیدن در این شهر ارزش قائل بوده و هستند.

وی با تصریح بر اینکه همگان وظایف بسیار سنگینی در رابطه با شهر داریم که نمی‌توان از کنار آن‌ها به سادگی گذشت، افزود: نیاز شهرداری شیراز به مبلغی معادل 60 میلیارد تومان برای پرداخت حقوق کارمندان مشخص می‌کند که کار در این مجموعه بسیار سنگین است اما نباید یادمان برود که اگر می‌خواهیم شهریت این کلانشهر را نگه‌ داریم و آن را به رخ دنیا بکشیم باید در ابعاد مختلفی کار کنیم .

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به ادغام معاونت‌ها در شهرداری تاکید کرد که باید به مسائل شهری نگاه کلی بیاندازیم که بساط همه این معاونت‌ها روی آن نگاه کلی چیده شود .

آیت‌الله دژکام با یادآوری این نکته که از قدیم با شیراز آشنا هستم، ادامه داد: از زمان حضور در این شهر تاکنون با دقت بیشتری متوجه شده‌ام که شیراز در طول 45-50 سال اخیر توسعه بسیار عجیبی پیدا کرده است .

وی با طرح سئوالی مبنی بر اینکه برای توسعه همه‌جانبه این کلانشهر چه طراحی کلی داریم؟ گفت: این سئوال باید در بین تمام جریان‌های فعال و تاثیرگذار شهر مطرح شود و نگاهی بر همه آنها انداخته شود یعنی از آستان مقدس شاهچراغ، استانداری، دفتر امام جمعه، خود شهرداری و همه کسانی که در این حلقه بزرگ قرار دارند تا نگاه آنها به کلیات شهر مشترک شود .

امام جمعه شیراز اضافه کرد: باید یک کار فرهنگی عمیق انجام شود که تداوم یابد و شهر بر روی آن پایه فکری تاسیس شود و رشد و بالندگی پیدا کند. در غیر این صورت توسعه متوزانی نخواهیم داشت .

وی با اشاره به حل مشکل همه مناطق جهت جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی و بزگتر شدن بدنه چالش‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: آیا می‌توان از مهاجرت افسار گسیخته‌ای که به سمت شهر شیراز انجام می‌شود جلوگیری کرد؟ اگر این کار انجام نشود آیا در آینده می‌توانیم پاسخگو باشیم.

به گفته آیت‌الله دژکام، امروزه در محله‌های حاشیه‌شهر برخی ملک خود را تفکیک کرده و مهاجران را می‌پذیرند و پولی از این راه در می‌آورند و گاهی در کشورهای خارج خرج می‌کنند. اگرچه تفکیک انجام می‌شود و شهرداری به تصور خود هزینه‌ها را دریافت کرده اما اینگونه نبوده و نباید نسبت به این مسائل اصلی بی‌تفاوت بود .

نماینده ولی‌فقیه در فارس با تصریح بر اینکه در معاونت‌های شهرسازی و فنی، درست بودن اقدمات مورد داوری قرار نمی‌گیرد، گفت: اگر می‌خواهیم شهر ساخته شود، کار بسیار سنگینی است و باید دید کاری که قرار است انجام شود، درست است یا انجام آن اشتباه است؟ این مهم باید توسط معاونت فرهنگی در دستور کار قرار گیرد .

آیت‌الله دژکام ادامه داد: در شیراز به من گفته شد که عبای خود را بزرگ‌تر بگیر تا همه جریان‌های سیاسی در زیر آن قرار گیرند که معاونت فرهنگی نیز باید چنین چتر بزرگی داشته باشد که همه جریان‌های فکری و فرهنگی زیر این چتر قرار بگیرند و همدیگر را حمایت کنند تا شهر شکل گیرد در غیر این صورت شهر تبدیل به گاراژ خواهد شد .

وی به تخریب خارج از چارچوب باغاهای قصردشت هم اشاره و در این باره عنوان کرد: با تخریب باغ‌های این منطقه از شیراز به ساخت و ساز اختصاص می‌یاید و به مجتمع و برج تبدیل می‌شود اما آیا امروز می‌توان این رویه را ادامه داد؟

امام جمعه شیراز با بیان اینکه بافت تاریخی شهر از دست شهرداری خارج شده است، اظهار کرد: منافع ملت در خطر است و هر کسی به خود فکر می‌کند اما ما چه کرده‌ایم که به مردم بفهمانیم این شهر می‌خواهد سند و شناسنامه تاریخی خود را حفظ کند و در عین حال یک شهر زنده باشد.

وی با اشاره به حضور در اقشار فکری و فرهنگی، خاطرنشان کرد: همه برای تغییر کاربری زمین خود فشار می‌آورند و گویی کسی به فکر تعالی و بالندگی شهر نیست . شیراز شهر با فرهنگی بوده و هست بنابراین باید در کنار هم قرار بگیریم و این مسائل را حل کنیم .

نماینده ولی‌فقیه در فارس اظهار کرد: گاهی برنامه‌های فرهنگی را به ساخت و ساز فرهنگسرا یا تجلیل و حمایت از پیشکسوتان تقلیل می‌دهیم اما اصل کار فرهنگی ما این است که فرهنگ شهرسازی و شهروندی را تبیین کنیم تا شهر در درون این سازه‌ها چیزی برای ارائه داشته باشد و این را باید ترویج کنیم به گونه‌ای که گروه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی در کلیات مانند هم فکر می‌کنند .

امام جمعه شیراز تصریح کرد: پراکندگی کار و کار فردی کافی است و امروز باید از طبقه بالای دانشگاه الهیات که دکتر کاکایی نشسته تا طبقه بالای علوم پزشکی که دکتر تابعی است و در شهرداری که دکتر گشتاسبی است تا بنده، همه در هرجایی که جایگاهی که قرار داریم باید فکرمان را به هم نزدیک کنیم.

آیت‌الله دژکام با تاکید بر اینکه تضاد منافع بین دستگاهی باید از بین برود، یادآور شد: تضاد بین مردم وجود دارد و جامعه هم اینگونه است اما دستگاه‌ها باید بتوانند آنها را مدیریت کنند.