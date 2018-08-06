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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۱۵

صائب عریقات تأکید کرد؛

اسرائیل در حال مقدمه چینی برای اجرای معامله قرن است

اسرائیل در حال مقدمه چینی برای اجرای معامله قرن است

صائب عریقات تأکید کرد که اقداماتی که تحت عنوان آتش بس و طرح انسانی در نوار غزه اتخاذ می شود مقدمه چینی برای اجرای توافق قرن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو صدای فلسطین، «صائب عریقات» عضو شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین اعلام کرد که آنچه تحت عنوان آتش بس و طرح انسانی در غزه مطرح می شود، چیزی جز مقدمه چینی برای اجرای طرح «توافق قرن» نیست.

وی در گفتگو با رادیو صدای فلسطین تأکید کرد که طرح آمریکا و اسرائیل موسوم به معامله قرن شامل قطع ارتباط نوار غزه از کرانه باختری است و با اخراج بیش از دو میلیون فلسطینی از نقشه جغرافیایی و تعرض به قدس و کرانه باختری ایجاد دولتی منزوی و تحت محاصره در نوار غزه است که رویای ملی فلسطین و مبدأ راهکار دو دولت را از بین می برد.

عریقات در ادامه گفت حماس باید به پایان شکاف میان جریان های فلسطینی و بازگشت دولت نجات ملی به نوار غزه متعهد شود تا بتوان با طرح قرن ترامپ مقابله کرد.

کد مطلب 4367286

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