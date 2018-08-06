به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد تقی زاده پیش از ظهر دوشنبه در نشستی با شهرداران شهرهای استان البرز، با بیان اینکه سیاست های حوزه حمل‌ونقل باید تغییر کند، اظهار کرد: بخش بزرگی از مشکل راه‌های کشور این است که بسیاری از شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ‌تر را در مسائل حوزه راه‌ها الگو قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: اولین مشکل استان های کشور این است که تهران را الگو قرار می‌دهند. تهران در حوزه راه‌ها و دیگر مسائل با مشکلات فراوانی مواجه است.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تهران در حوزه‌های مختلف آلودگی هوا، ترافیک، جمعیت و غیره بیمار است، عنوان کرد: شهرداری‌ها باید در حوزه پیاده محوری اقدام کنند و در راستای نهادینه کردن فرهنگ پیاده‌روی فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه در حوزه تولید و قیمت‌گذاری خودرو در کشور سیاست‌گذاری خوبی نداریم، گفت: در همه کشورها قیمت خرید خودرو پایین است و هزینه استفاده از آن بالا اما در کشور ما قیمت خرید خودرو بالاست ولی هزینه استفاده از آن پایین است.

تقی زاده با بیان اینکه باید سیاست‌گذاری در حوزه قیمت خودرو را تغییر دهیم، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم در این رابطه از کشورهای توسعه‌یافته الگو بگیریم.