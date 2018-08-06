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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۱۶

با تاکید بر حل سیاسی بحران یمن؛

وزیر خارجه قطر: منطقه تحمل جنگهای بیشتر را ندارد

وزیر خارجه قطر: منطقه تحمل جنگهای بیشتر را ندارد

وزیر خارجه قطر بر ضرورت حل بحران یمن از طریق گفتگوهای فراگیر و عدم تحمیل جنگ های جدید بر منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر در پست توئیتری خود نوشت: منطقه دیگر تحمل جنگ های بیشتر و ماجراجویی هایی که باعث کشته شدن بیگناهان می شود را ندارد.

وی در ادامه افزود: تحولات یمن نشان می دهد که باید به راه کار سیاسی در این کشور ارجحیت داده شود. ما خواهان فعال کردن گفتگوهای ملی با حضور تمام طرفهای یمنی هستیم.

وزیر خارجه قطر تاکید کرد: باید یک اقدام بین المللی برای تضمین حمایت از غیرنظامیان در یمن اتخاذ شود.

وزیر خارجه قطر پیشتر نیز بر ضرورت اجرای گفتگوهای ملی در یمن تاکید کرده بود.

کد مطلب 4367292

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