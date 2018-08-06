جشنواره سرزمین نور امسال در ۱۴ استان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوب سلیمانی روز دوشنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره ره آورد سرزمین نور در ایلام اظهار کرد: پارسال این جشنواره در ۱۵ استان برگزار شد و آیین اختتامیه مرکزی آن نوروز امسال با تجلیل از افراد برگزیده در مناطق جنگی استان خوزستان به میزبانی خرمشهر اجرا شد.

وی ادامه داد: این جشنواره امسال در ۱۴ استان برگزار و قرار است اختتامیه آن نوروز ۹۸ به میزبانی استان ایلام برگزار شود.

جانشین قرارگاه مرکزی راهیان نور تاکید کرد: تاثیری که این جشنواره ها در آشنایی نسل جدید با ارزش های دوران دفاع مقدس بر جای می گذارد بر کسی پوشیده نیست و بر اجرای کیفی آنها اصرار داریم.

سردار سلیمانی گفت: باید تلاش کنیم این برنامه ها با استفاده از زبان هنر برگزار شوند تا میزان گرایش نسل جدید و اثرپذیری آنها از این برنامه ها افزایش یابد.

وی یادآور شد: سفرهای راهیان نور هدیه شهدا به نسل های بعد از خود است، آنچه در دنیای امروز اهمیت دارد انتقال فرهنگ ایثارگری و رشادت طلبی و روحیه استکبارستیزی است که خوشبختانه تا حدی زیادی در بین نسل جدید نهادینه شده است.

جانشین قرارگاه مرکزی راهیان نور کشور گفت: اثبات شده است تا زمانیکه مردم، مسئولان و کارگزاران انقلاب اسلامی از تفکر و اندیشه های امام راحل و آرمان های والای شهدا جدا نشده اند توطئه های دشمنان اثرگذار نخواهد بود.

وی افزود: خودباوری، از خودگذشتگی، کارآمدی مسئولان از مهم ترین عوامل خنثی سازی ترفندهای دشمنان علیه انقلاب اسلامی است.