اقتدار نیروی انتظامی مایه امنیت و آرامش مردم است

به گزارش خبرنگارمهر، سردار نورعلی یاری ظهر دوشنبه در جمع کارکنان انتظامی استان اظهار داشت: امروزه شرایط کشورمان شرایط ویژه ای است، دشمنان نظام همچنان ساز براندازی کشورمان را می زنند ،اما با تاکید مقام معظم رهبری که در ابتدای سال ۹۷ و در دیدار با سران سه قوه و مسولان بلند پایه کشور فرمودند بایستی فکر اساسی برای مردم کشور شود تا نشاط اجتماعی را در جامعه تقویت کنیم.

وی گفت :عمده مشکلات ما ناشی از خارج کشور نیست بلکه در داخل و طبل نا امیدی به جامعه پمپ پاژ می شود که بایستی مراقبت و هوشیاری خودمان را در جامعه حفظ کنیم.

فرمانده انتظامی استان ایلام یادآور شد: ما از گردنه های سخت تاریخ انقلاب اسلامی که دشمن بر ما سد کرده بود عبور کردیم و با یاری خداوند و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، از این جنگ اقتصادی نیز عبور خواهیم کرد.

سردار یاری در پایان گفت:امروز من و شما در سازمان بزرگ و مقدس نیروی انتظامی وظیفه و رسالتمان نسبت به سال های گذشته سنگین تر است وآن تامین امنیت جامعه با توجه به شرایط بد فضای مجازی علیه مسولان کشورمان است.