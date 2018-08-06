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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۱۱

نخستین مقره سلیکونی ۷۵۰ کیلو ولت برق کشور در شیراز تولید شد

نخستین مقره سلیکونی ۷۵۰ کیلو ولت برق کشور در شیراز تولید شد

شیراز - نخستین مقره سلیکونی ۷۵۰ کیلو ولت برق برای نخستین بار در کشور به همت یک شرکت دانش بنیان در شیراز تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعمل شرکت دانش بنیان نوین افرا گفت: این مقره برای خطوط فشار قوی کاربرد دارند.

فیروز ثانی افزود: مقره‌ها عایق‌های الکتریکی اند که باعث می‌شوند برق بدون عبور از پایه‌های فلزی از خطوط انتقال عبور کنند.

ثانی بیان کرد: در این شرکت دانش بنیان مقره‌ها با سیلیکون ساخته شده است.

وی بیان کرد: مقره‌های تولید شده خواص عایقی بهتری دارند و عمر آن‌ها ۵ برابر مقره‌های شیشه و سرامیکی است.

مدیرعمل این شرکت دانش بنیان تصریح کرد: ۱۲ نوع از موادی که در تولید مقره‌ها کاربرد دارد در کارخانه ما تولید می‌شود و این مقره‌ها پیش از ورود به بازار، ۳۲ نوع آزمون الکتریکی شیمیایی و مکانیکی را پشت سر می‌گذارند.

وی افزود: سالانه ۶۰۰ هزار مقره در این کارخانه تولید و روانه بازارهای داخلی و ۱۲ کشور اروپایی و آسیایی می‌شود.

فیروز ثانی گفت: ما توانسته ایم با دو سوم قیمت نمونه خارجی عایق‌های مورد نیاز ۳۴ شرکت توزیع نیروی برق و نیروگاه‌های کشور را تامین کنیم.

مدیر عمل شرکت دانش بنیان نوین افرا گفت: این شرکت بزرگترین تولید کننده مقره در خاورمیانه است که ۵۲ نوع از این محصول را برای کاربردهای مختلف تولید می‌کند.

کد مطلب 4367302

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