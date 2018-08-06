نخستین مقره سلیکونی ۷۵۰ کیلو ولت برق کشور در شیراز تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعمل شرکت دانش بنیان نوین افرا گفت: این مقره برای خطوط فشار قوی کاربرد دارند.

فیروز ثانی افزود: مقره‌ها عایق‌های الکتریکی اند که باعث می‌شوند برق بدون عبور از پایه‌های فلزی از خطوط انتقال عبور کنند.

ثانی بیان کرد: در این شرکت دانش بنیان مقره‌ها با سیلیکون ساخته شده است.

وی بیان کرد: مقره‌های تولید شده خواص عایقی بهتری دارند و عمر آن‌ها ۵ برابر مقره‌های شیشه و سرامیکی است.

مدیرعمل این شرکت دانش بنیان تصریح کرد: ۱۲ نوع از موادی که در تولید مقره‌ها کاربرد دارد در کارخانه ما تولید می‌شود و این مقره‌ها پیش از ورود به بازار، ۳۲ نوع آزمون الکتریکی شیمیایی و مکانیکی را پشت سر می‌گذارند.

وی افزود: سالانه ۶۰۰ هزار مقره در این کارخانه تولید و روانه بازارهای داخلی و ۱۲ کشور اروپایی و آسیایی می‌شود.

فیروز ثانی گفت: ما توانسته ایم با دو سوم قیمت نمونه خارجی عایق‌های مورد نیاز ۳۴ شرکت توزیع نیروی برق و نیروگاه‌های کشور را تامین کنیم.

مدیر عمل شرکت دانش بنیان نوین افرا گفت: این شرکت بزرگترین تولید کننده مقره در خاورمیانه است که ۵۲ نوع از این محصول را برای کاربردهای مختلف تولید می‌کند.