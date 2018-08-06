صادرات ایران به کشور اوکراین می تواند چند برابر شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان استان قزوین با «یوری ماکاهان چوک» مدیر اتاق بازرگانی خارجی icc روز دوشنبه در سازمان صنعت استان قزوین برگزار شد.

یوری ماکاهان چوک در این نشست گفت: icc کار سیاسی نمی کند بلکه دنبال رفع مشکلات تجارت منطقی است و اگر تجار با دعوت ای سی سی به اوکراین سفر کنند مورد حمایت جدی ما قرار می گیرند.

وی بیان کرد: به دلیل مشکلات سیاسی محدودیت هایی داشته ایم اما روند روبه بهبودی است و اگر با دعوت نامه icc وارد اوکراین شوید وضعیت بهتری خواهید داشت.

یوری ماکاهان چوک تصریح کرد: باید تولیدات خود را به بازار اوکراین معرفی کنید تا با توانمندی صنعتی شما آشنا شویم و وارد تجارت بیشتری شویم.

مدیر اتاق بازرگانی خارجی icc یادآورشد: کالاهای زیادی برای تبادل داریم و اگر یک سال در کشور ما کار کنید با اهمیت کار در کشوراوکراین آشنا می شوید.

وی گفت: به نظر می رسد اطلاعات غلطی به ما رسیده و برای شروع کار بیشتر لازم است ضمن تبادل اطلاعات دقیقتر با مطالعه جلو برویم.

یوری ماکاهان چوک بیان کرد: اماده پذیرش هیئت تجاری استان قزوین در شهر کیف هستیم تا با توان صنعتی و کشاورزی ما آشنا شوید و راههای گسترش مناسبات تجاری را هم بررسی کنیم.

وی افزود: icc اوکراین در ردیف ۱۹ «آی سی سی» برتر جهان است. اگر در مبادلات تجاری مشکل حقوقی ایجاد شود خوشبختانه «ای سی سی» حرف آخر را می زند که این کار یک تضمین و اعتماد به تجارت با اوکراین است.