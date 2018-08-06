کشف ۵ فقره انواع سرقت در سیروان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهـروز آزادی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت اموال و لوازم آنها، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در این رابطه تحقیقات گسترده ای انجام و کارآگاهان با به کارگیری یک سری اقدامات علمی و تخصصی پلیسی و تشکیل تیم های نامحسوس در نهایت رد پای سارق سابقه دار را در این گونه سرقت ها به دست آورده و بلافاصله دستگیری وی را در دستور کار قرار دادند.

این مقام انتظامی بیان داشت: کارآگاهان پس از شناسایی متهم، طی هماهنگی با مقام قضائی وی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر که پس از مواجهه با مدارک و مستندات پلیس صراحتاً به بزه انتسابی اقرار و پرده از راز۵ فقره انواع سرقت برداشت.

سرهنگ آزادی با بیان اینکه متهم از یک کارگاه بلوک زنی و یک واحد مسکونی نیمه کاره و همچنین منازلی که فاقد لوازم ایمنی مناسب بوده سرقت می کرد، گفت: به شهروندان توصیه می کنیم حتی المقدور برای کارگاه های کوچک تولیدی خود از نگهبان استفاده کنند و حتما برای منازل مسکونی از قفل های و درب های با ضریب ایمنی بالا استفاده نمایند و در صورت عزیمت به مسافرت حتما با همسایگان مورد وثق و قابل اعتماد هماهنگی لازم را داشته باشند.