کشته شدن فرمانده ارشد طالبان در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، درگیری ارتش پاکستان با طالبان در ناحیه «جانی خیل» از توابع منطقه «بنون» واقع در ایالت «خیبرپختونخواه» منجر به کشته شدن «نصیب الرحمان» فرمانده ارشد این گروه شد.

بر اساس جزئیات نیروهای ارتش پاکستان بعد از اطلاع یافتن از حضور طالبان در منطقه بنون عملیات خود را آغاز کردند.

مقاومت عناصر طالبان موجب تبادل آتش بین آن‌ها و نیروهای ارتش پاکستان شد اما سرانجام با کشته شدن نصیب الرحمان فرمانده ارشد این گروه، درگیری پایان یافت.

لازم به ذکر است که ارتش پاکستان از چندی پیش عملیات «ضرب عضب» و «رد الفساد» را برای مبارزه با تروریسم آغاز کرده است و با اینکه محور این عملیات مناطق قبایلی بود اما سراسر ایالت خیبرپختونخواه را در بر گرفت.