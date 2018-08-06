آمادگی بنادر برای میزبانی از تولید/ واگذاری اراضی بندری به صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد درباره حضور سرمایه گذاران در بنادر کشور اعلام کرد: بنادر در مسیر توسعه از لحاظ زیرساخت، روبنا و تجهیزات قرار دارند و در حال حاضر ظرفیت های بسیار خوبی در آنها ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر موارد یاد شده مزیت اراضی پسکرانه ای بنادر این است که بدون محدودیت در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار می گیرد. اراضی پسکرانه بنادر در قالب مکانیزم شفاف و روان واگذار می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: امکانات ایجاد شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی کاملا با هدف تبدیل بنادر کشور به بنادر نسل سوم تطبیق دارد و توانسته است زمینه را جهت فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان فراهم کند.

وی اظهار داشت: زمان آن رسیده سایر بخش هایی که در حوزه بنادر می توانند نقش آفرینی کنند ورود کرده و به مزیت بنادر کشور توجه ویژه داشته باشند؛ به طور مثال در زمینه حضور صنایع در بنادر و سواحل انتظار داریم وزارت صنعت، معدن و تجارت عنایت خاص داشته باشد و نه تنها برای صنایع جدید بلکه برای صنایع موجود، به خصوص صنایع سنگین هم مشوق های جدید در نظر گیرد تا شاهد حرکت واستقرار صاحبان صنایع در سواحل و بنادر کشور باشیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بهترین مشوق‌ها برای حضور سرمایه گذاران در پس‌کرانه بنادر در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: از حضور صاحبان صنایع جهت حضور در این نواحی استقبال می کنیم و آمادگی داریم زیرساخت های لازم برای فعالیت آنها ایجاد کنیم و درصورت لزوم تسهیلات مورد نیاز از جمله تسهیلات زیربنایی را در اراضی تحت مالکیت سازمان بنادر و دریانوردی تامین کنیم.