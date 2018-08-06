قیمت نفت با افت تولید عربستان و کاهش حفاری آمریکا بالا رفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه، پس از اینکه مشخص شد تولید نفت عربستان افت غیرمنتظرهای را در ماه جولای ثبت کرده و حفاریهای نفت شیل آمریکا هم به نظر افت کرده است، قیمت نفت بالا رفت.
همچنین بازارها امروز در انتظار این هستند که آمریکا بازگشت تحریمهای خود بر علیه ایران، که یک تولیدکننده مهم نفت است، را اعلام کند. این تحریمها از اولین دقیقه بامداد روز سهشنبه به وقت آمریکا اجرا خواهند شد.
روز دوشنبه در ساعت ۱۳:۰۰ به وقت تهران، قیمت هر بشکه پیشخرید نفت خام برنت با ۰.۳ درصد یا ۲۱ سنت افزایش نسبت به قیمت بسته شده قبلی، به ۷۳.۴۲ دلار رسید.
قیمت هر بشکه نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتیآی، ۰.۳ درصد یا ۱۹ سنت رشد کرد و به ۶۸.۶۸ دلار رسید.
هفته گذشته شرکتهای انرژی آمریکا برای دومین بار در ۳ هفته اخیر، با کند شدن نرخ رشد در چند ماه گذشته، تعداد چاههای تحت حفاری خود را کاهش دادند.
طبق دادههای آعلام شده توسط شرکت خدمات انرژی بیکر هیوگز، وابسته به جنرال الکتریک، در هفته منتهی به ۳ آگوست، حفاران تعداد چاههای فعال را ۲ حلقه کاهش دادند و تعداد کل آنها را به ۸۵۹ حلقه رساندند.
در هفتههای اخیر بسیاری از حفاران آمریکا نتایج عملکرد ربع سالانه ناامیدکنندهای منتشر کردند. اکثر این شرکتها با افت هزینه فعالیتهای خود و کاهش قیمتهای نفت از قلههای ثبت شده در ماه می و جولای امسال، ضرر کردهاند.
بیرون از ایالات متحده، عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، طبق گزارش ۲ منبع از اوپک، در ماه جولای ۱۰.۲۹ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده است که نسبت به ماه پیش از آن، ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داشته است.
نظر شما