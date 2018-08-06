نادر شفیعخدایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همانطور که انتظار میرفت شاهد افزایش دما بویژه در نقاط غیر ساحلی بودیم و انتظار میرود این روند افزایشی تا چند روز آینده ادامه یابد.
وی اضافه کرد: در برخی ساعات امروز تا چهارشنبه وزش باد نسبتاً شدید بر روی دریا بهویژه در قسمتهای غربی و شمالی خلیج فارس سبب افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا در مناطق شمالی و مرکزی خلیج فارس میشود.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: توصیه میشود طی این مدت ملاحظات ایمنی در هنگام دریاروی رعایت شود.
وی گفت: همچنین طی این مدت به سبب وزش باد در مناطقی از استان و خارج از استان(خوزستان، عراق و عربستان)، ایجاد پدیده گرد و خاک و نفوذ آن به جو استان و در پی آن کاهش دید افقی و کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
شفیعخدایی بیان کرد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان کمی تا نیمه ابری همراه غبار محلی و افزایش دما، از بعد از ظهر در برخی ساعات وزش باد و احتمال گرد و خاک پیشبینی میشود.
وی گفت: جهت وزش باد غالباً شمال غربی با سرعت هشت تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و از بعد از ظهر امروز شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ کیلومتر در ساعت گاهی بر روی دریا بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در قسمتهای شمالی و مرکزی خلیج فارس در فاصله دور از ساحل گاهی ۱۵۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
وی گفت: در بندر بوشهر، فردا زمان مد اول دریا ساعت سه و ۴۲ دقیقه بامداد، جزر اول ساعت ۱۱ و ۵۰ دقیقه، مد دوم ساعت ۱۷ و شش دقیقه و جزر دوم در ساعت ۲۱ و ۱۶ دقیقه خواهد بود.
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